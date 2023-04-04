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Erzincan karanfil açacak
ERZİNCAN’DA BELEDİYE EKİPLERİNCE DÖRTYOL MEVKİİNDE BULANAN ORTA REFÜJLERE BAHARLIK KARANFİL DİKİMLERİ YAPILDI
ERZİNCAN 04.04.2023, 13:09
Erzincan’da belediye ekiplerince Dörtyol mevkiinde bulanan orta refüjlere baharlık karanfil dikimleri yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha yeşil bir Erzincan için baharlık karanfil dikimleri yapılıyor. Erzincan genelinde bu yıl 1 milyon adet çiçek fidesi dikimi yapılacağı bildirildi.
Dikimi yapılan çiçeklerin, belediye bünyesinde bulunan seralarda yetiştirildiği kaydedildi.