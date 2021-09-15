Erzincan İlçe Müftüleri Mutat Eylül Ayı Toplantısı Kemaliye’de yapıldı

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında, İlçe Müftüleri Kemaliye ilçesinde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının “ Kitap Oku-Yorum Projesi ”ne dair güncellemelerin yer aldığı toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Covid-19 salgın tedbirleri ile ilgili güncellemeler, Kur’an Kursları Uygulama Esasları hakkındaki yazının görüşülmesi, Başkanlığın 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri konusundaki talimatları, Ahilik Haftası, 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin değerlendirilmesi, 2021 Yılı Yaz Kur’an Kurslarının değerlendirilmesi, İnsan Hakları Eylem Planı / Temel İnsan Hakları Eğitimi gibi hususlar ve gençlerle ilgili gerçekleştirilen faaliyetler üzerine bir dizi gündem maddesi görüşüldü.

Seyit Ali Parkı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından, 1600’lü yıllarda yapılan tarihi bir cami olan Merkez Orta Camii’nde incelemelerde bulunuldu.

Heyet halinde İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş ziyaret edilerek kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan bir takım, müftü Burhan Çakır tarafından takdim edildi.

Program emekli müftülerden Selahattin Kaya’nın köyünün ziyaret edilmesi ile son buldu.