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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 okul TEKNOFEST 2021 Teknoloji yarışmasına katılım sağlayacak

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi ile Demirkent TOKİ Ortaokulundan 2 takımın katılacağı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

ERZİNCAN 20.09.2021, 13:12
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 okul TEKNOFEST 2021 Teknoloji yarışmasına katılım sağlayacak

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi ile Demirkent TOKİ Ortaokulundan 2 takımın katılacağı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

Danışmanlığını Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Ozan Eroğlu’nun yaptığı, okul öğrencilerinden Yusuf Eftal Bakırcı ve Kaan Ölmez’in takım ekibinde görev aldığı "Kod 24" takımı Teknofest 2021 “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasına katılım sağlayacak. Danışmanlığını Demirkent TOKİ Ortaokulu öğretmenlerinden İnan Akyol’un yaptığı, okul öğrencilerinden Abdülhamit Tural, Niyazi Samet Yetişkin’in takım ekibinde görev aldığı “Demirkent Robotik Rob3” takımı ise Teknofest 2021 “Akıllı Ulaşım Araçları” yarışmasına katılım sağlayacak.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2021 Teknofest yarışmasına başvuru yapan, tüm takım öğrenci ekiplerine, danışman öğretmenlere, okul idarecilere teşekkür ederek, “Finale kalıp 2021 Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşecek olan yarışmalara katılım sağlayan iki takımımıza canı gönülden başarılar dilerim.” dedi.

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