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Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erol Ağrı’ya uğurlandı

Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken; 2022/408 ve 2022/409 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile Tuğgenerallik rütbesine terfi ederek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığına atanan Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenle Ağrı’ya uğurlandı.

ERZİNCAN 17.08.2022, 22:30
Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erol Ağrı’ya uğurlandı

Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken; 2022/408 ve 2022/409 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile Tuğgenerallik rütbesine terfi ederek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığına atanan Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenle Ağrı’ya uğurlandı.

Düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürümüz Kenan Kurt katılım gösterirken, İl Jandarma Komutanlığı personeli de hazır bulundu. Hüsamettin Erol ile bir süre sohbet eden İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ardından kendisini Ağrı’ya uğurladı.

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