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Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

ERZİNCAN 02.06.2021, 00:09
Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.06.2021 tarihi saat 13:00’den başlayarak, 02.06.2021 saat 19:00’a kadar Erzincan genelinde rüzgarın; güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) ve aralıklı olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) esmesi beklenmekte.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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