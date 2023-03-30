Erzincan güne karla uyandı

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin cadde ve sokaklarını beyaza bürüdü.

Bahar ayına girilirken Mart ayının son günlerinde Erzincan’a yağan kar vatandaşları şaşırttı. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünün bu sene Erzincan’a geç yansıdığını kaydeden vatandaşlar karın yağmasının kuraklığa iyi geleceğini belirttiler.

Güne karla uyanan Erzincanlılar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde biriken karı temizleyip buz tutan camları kazıdıktan sonra iş yerlerine gitmek için yola koyuldular.

Kar ve tipi Erzincan’ın yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan, Kızıldağ ve Gümüşhane - Bayburt güzergahındaki Ahmediye geçitleri ile Erzurum güzergahındaki Sansa mevkiinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

“Erzincan’da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi”

Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erzincan Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak; ilimiz genelinde eğitime erişimi taşımalı olarak sağlanan öğrencilerimiz için 30 Mart 2023 Perşembe günü (1) bir gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ ve zirai don uyarısı”

Meteorolojiden yapılan açıklamada çığ ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, “Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.