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Erzincan gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm cenneti

Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle oldukça zengin bir kaynağa sahip olarak bölgenin ekoturizm cenneti halinde.

ERZİNCAN 12.04.2022, 12:15
Erzincan gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm cenneti

Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle oldukça zengin bir kaynağa sahip olarak bölgenin ekoturizm cenneti halinde.

Erzincan’ın, Anadolu topraklarında sahip olduğu jeolojik konum ve dört mevsimin yaşanabilir oluşu, birbirinden farklı ekoturizm faaliyetleri için son derece uygun bir il olduğu açıklandı.

Ekoturizme alınan alanlarda bulunan mağara, şelale vb. doğal oluşumlar ile sportif alanları gibi çekicilik merkezlerinde gerekli çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının daha fazla yapılması gerektiği belirtilerek, ekoturizm bölgesinde yaşayan yerel halka; pansiyonculuk, servis ve kalite, işletme yönetimi ve hediyelik eşya üretimi vb. konularda eğitimlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

Erzincan ilinde yeşil alanların toplam yüzölçümü içinde oldukça yüksek bir orana sahip olduğu ifade edilerek, “Erzincan ili; gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm açısından oldukça zengin bir kaynağa sahiptir.” denildi.

Erzincan’da ekoturizm açısından değerlendirilen ve değerlendirme potansiyeline sahip faaliyetler şöyle belirtildi:

Dağcılık ve tırmanış

Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan ili, coğrafik açıdan çok çeşitli yeryüzü şekillerine sahiptir. Erzincan ili, yüzölçümünün büyük bir kısmının dağlarla kaplı olması sebebiyle dağcılık ve tırmanış gibi doğa sporlarına uygun bir coğrafik alandır. Karanlık kanyon, yaklaşık 25 km uzunluğu, 1000 m geçen derinliği, bazı kesimlerde 1015 m’ye kadar daralan tabanı ve % 90’a varan yamaç eğimi gibi özelliklere sahip olmasıyla dağcılık ve kanyoning etkinliklerinin yapılabilmesine olanak tanır. Karanlık Kanyon ve Acemoğlu Boğazı kaya tırmanışı ve dağcılık için Erzincan’da bulunan en uygun yerlerden ikisidir. Ayrıca Ardıçlı Gölü, Yedigöller ve Aygır Gölü güzergâhlarında da kaya tırmanışı yapılabilmektedir. Doğa yürüyüşü ve kamp kurmayı da içeren dağcılık sporu için ise, Esence, Dumanlı, Ağbaba, Coşan, Munzur ve Ergan Dağı zirveleri vardır. Erzincan’da bulunan çeşitli dernekler aracılığıyla bu sporlar, yılın belli dönemlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle profesyonel biçimde yapılmaktadır.

Rafting: Rafting, Erzincan’da genelde Nisan ve Ağustos ayları arasında Karasu (Fırat) Nehri üzerinde yapılmaktadır. Rafting parkurlarına ulaşım kolay olup, bu parkurlar, Erzurum, Erzincan karayolları güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Erzincan, 2002 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır ve 209. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi raftingin ilde geliştirilmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir. Özellikle Mayıs ayında 6’lık ve 5’lik rapitler oldukça fazladır. Yollarüstü Mutu arasındaki parkurun uzunluğu 40 km’yi bulmaktadır. Mayıs ayından sonra suların azalmasıyla Sansa Bağlar mevkiinden (Erzincan-Erzurum karayolu 55 km) Mutu’ya kadar 26 km’lik bir parkur oluşur.

Kano: Düz tipli, tek bir pagayla yürüyen, hafif ve portatif bir tekneyle akıntılı ve durgun sularda yapılabilen bir su sporudur. Fırat Nehri (Karasu), Mercan Deresi, Kömür Çayı ve Tuzla Çayında debinin yüksek olduğu bahar aylarında akıntılı su kanosu yapılabilirken; Mertekli Regülatörü, Tercan Baraj Gölü, Erzincan Baraj Gölü ve Keban Baraj Gölünde ise durgun su kanosu yapılabilmektedir. Özellikle Karasu ırmağı; hem Sansa Boğazında, hem de Kemah ve Kemaliye Boğazlarında akarsu turizmine olanak tanımaktadır. Ayrıca bu güzergâhlarda Kanyoning, su kayağı ve optimist gibi sporların da yapılabilmesi için uygun parkurlar bulunmaktadır.

Yamaç paraşütü: Erzincanili, sahip olduğu termikler ve coğrafi şartlar dolayısıyla yamaç paraşütünün yapılabileceği önemli coğrafyalardan birisidir. Yamaç paraşütünün hemen hemen her mevsim yapılabilmesine olanak veren Erzincan ili, dünya yamaç paraşütü şampiyonalarına ev sahipliği yapan önemli bir merkezdir. 2013 yılında Erzincan ilinde düzenlenen dünya yamaç paraşütü şampiyonasına 41 ülkeden 125 sporcu katılmıştır. Keşiş ve Munzur Dağları, bu sporun yapılabilmesine olanak veren iki bölgedir. Ayrıca Erzincan, Türk Hava Kurumu’nun paraşüt eğitimi verdiği önemli merkezlerden biridir.

Kayak: Alp- Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan dağların içerisinde bulunduğu Erzincan ili arazisinin % 60’ından fazlası yer yer zirveleri 3000 m’yi geçen dağlık alanlardan oluşmaktadır. Bu durum yöreyi dağ turizmi, kış sporları ve alpinizm açısından önemli kılmaktadır. Erzincan kış sporları açısından da önemli potansiyele sahip bir coğrafyadır. 2013 yılında Ergan Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası’yla açılışı yapılmış ve Şubat 2016’da bu organizasyonun ikincisi düzenlenmiş olmakla birlikte; Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi 12 km uzunluğunda ve çeşitli zorluk derecelerinde pistlere sahip bir kayak merkezidir. Kayak dışında farklı sportif ve eğlenceli aktivitelerin yapılabileceği bu turizm merkezi aynı zamanda yeni teknolojili telesiyej sistemine sahiptir.

Buzul tırmanışı: Buzul tırmanışı, kış mevsiminde Erzincan’a 30 km. mesafede bulunan Girlevik Şelalesi’nin donması sonucu oluşan sarkıtlara tırmanarak yapılabilmektedir. Şelalenin donmasıyla oluşan bu sarkıtların uzunluğu 25- 30 m’yi bulmaktadır. Her yıl geleneksel olarak tırmanış yapılan bu şelale, ayrıca sıcak mevsimlerde önemli bir mesire alanıdır.

Kampçılık: Doğa sporlarının ayrılmaz bir parçası olan kampçılık, insanda heyecan ve coşku yaratarak katılımcısını kendine bağlayan bir aktivitedir. Her sportif aktivitede olduğu gibi kampçılıkta da uyulması gereken kurallar vardır. Doğada karşılaşılabilecek bazı olumsuz durumların üstesinden gelinebilmesi için bu aktiviteyi profesyonel bir biçimde yerine getirmek gerekmektedir. Esence Dağı, Ergan Dağı, Yedigöller, Refahiye Dumanlı Ormanları ve Bayırbağ Değirmenönü Mevkileri Erzincan’da kamp yapılabilecek en uygun yerlerden bazılarıdır. Ergan Dağı, ayrıca şehir merkezine yakınlığıyla da bu faaliyeti gerçekleştirmek için seçilebilecek uygun yerlerden birisidir.

Trekking: Trekking; doğada, genelde guruplar halinde, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, hafif tempolu sportif yürüyüştür. Bir alternatif turizm çeşidi olarak trekking, her geçen gün daha fazla insana hitap etmekte ve ekonomik bir olgu haline gelmektedir. Erzincan’ın renkli doğası bu sporun hemen hemen her mevsimde ve her yerde yapılabilmesine olanak vermekle birlikte Yaylabaşı Ardıçlı Gölü, Bayırbağ, Yedigöller ve Aygır Gölü güzergâhları trekking yapmak için en uygun yerlerdir.

Dağ bisikleti: Erzincan, bisiklet severler için muhteşem manzara ve doğal güzelliklere sahip bir coğrafya olmakla birlikte birçok parkura sahiptir. Erzincan’da bu sporun geliştirilmesi için kurulmuş dernekler bulunmaktadır ve bu dernekler, yılın belli zamanlarında çeşitli organizasyonlar düzenlemektedirler.

Offroad: Offroad olarak bilinen ve 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma özelliği ile tanınan bu doğa sporu “yol dışı” anlamını taşır. Zor koşullarda ve engebeli arazide gerçekleştirilen bu spor için Ergan Dağı ve Ekşisu mevkii uygun yerlerden ikisi olmakla birlikte Erzincan’ın birçok bölgesinde bu sporun yapılabilmesi olanaklıdır. Ayrıca arazi koşulları yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, yön bulma, motokross ve offroad gibi bireysel ve takım halinde yapılabilen pek çok doğa sporuna uygundur.

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