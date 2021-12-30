Erzincan Gençlik Merkezi personeline afet bilinci eğitimi verildi.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi personeline AFAD’ın tanıtımı ve görevleri, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda kurum personeline temel afet bilinci eğitimi verilerek, Türkiye’de meydana gelen afetler, alınması gereken tedbirler, yangın çeşitleri, yangın söndürücüler, yangın söndürme yöntemleri, afet ve acil durumları ve yangın sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında AFAD eğitmenleri slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yaptı.