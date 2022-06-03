Erzincan Fen Lisesi yapay zekâda Türkiye ikincisi oldu.

2022 yılı 53’ncü Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Erzincan’dan katılıp programda sunumlarını yapan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile ödüllerini aldı.

Bölgeler halinde gruplanarak elemeleri yapılan yarışmada, Erzurum Bölge Finalinde başarılı olan Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı üç okul arasından Erzincan Fen Lisesi "yazılım" alanında Türkiye 2.si oldu.

Öğrenci Batuhan İpek ve danışman öğretmeni Sadi Aksu Ankara’daki ödül töreninde ödüllerini aldı. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Kendilerine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum ve başarılarının daim olmasını diliyorum." diyerek memnuniyetlerini ve iyi dileklerini iletti.

Gün, "Ayrıca Erzurum’da yapılan bölge finallerinde dereceye girerek final yarışmasına katılan Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Eylül Berfin Yıldırım, Aslıhan Şimşek ile danışman öğretmenimiz Mehmet Taçyıldız’a, Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Zehra Özyiğit, Tuğçe Kübra Eren ile danışman öğretmenimiz Nevin Kahraman’a bizlere bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Son olarak sözlerine "Başından sonuna kadar emek vererek, elinden gelenin en iyisini yapan tüm öğrencilerimizi ve onlara desteklerini esirgemeyen kıymetli danışman öğretmenlerimizi de bu vesile ile tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diyerek devam eden Gün, Erzincan ve ülkemizin başarılarına katkı sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik etti.