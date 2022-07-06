Erzincan ESOB Başkanı Limon Bağ-Kur primlerine dikkat çekti

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, esnafın Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, hem ücretlerde hem ödeme şekillerinde değişiklik yapılması gerektiğini talep etti.

Limon, “Esnafımız gerek pandemi şartları etkisi gerek kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanıyor. Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemesini zorlaştırıyor” dedi.

“Bu nedenle en düşüğü indirimli 1.908,95 TL Lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir” diyen Limon, “Fakat asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlandı. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı” diye konuştu.

‘Düzenli ödeyenlere yüzde 10 indirim yapılmalı’

Düzenli primi ödeyebilen esnafa da teşvik edici adımlar atılması gerektiğine değinen “Limon, “Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran asgari ücret artışı ile 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı” dedi. Bunun gibi uygulamalar yapılması ve primlerin düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz için önemli bir adım olacaktır. Esnafı korumak ekonomiyi korumaktır” diye konuştu.

Birlik Başkanı Bedir Limon ayrıca pandemi şartlarında kazancı düşen esnafın ödeme zorluğu yaşaması nedeniyle yapılandırmalarının bozulduğuna dikkati çekti. Limon, zor durumda olan esnafın sosyal güvenlik konusunda da büyük bir mağduriyet yaşadığını anlattı. Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini de isteyen Limon, şunları söyledi:

“Yıllardır esnafın beklentisi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) norm birliğinin sağlanmasıydı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’un birleşimiyle oluşan çatının altındaki esnaf zanaatkârın sorunları gün geçtikçe büyüdü.

Beklediğimiz diğer şey aynı şekilde emeklilik aylıklarına sahip olmak. Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı.

Esnaflık çok genç yaşlarda başlıyor ve ekonomiye önemli katkı sağlayan bir kesim. Bu çerçevede yaş haddine bakılmaksızın 25 yılda emeklilik hakkı getirilmeli. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan bu konuda mağdur olan çok fazla esnafımız mevcut. Yapılacak sosyal güvenlikle ilgili bu çalışmalarda esnafın da mutlaka bu sorunları çözülmesiyle ilgili çalışma başlatılmalıdır.”