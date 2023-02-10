Erzincan esnafı da depremzedeler için tek yürek oldu

Erzincan’da depremzedelere destek için bir araya gelen marangozlar ve demirciler imece usulü çalışarak deprem bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Vali Mehmet Makas, beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkan Yardımcısı Namık Polater ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte ilk olarak Yeni Sanayi Sitesi’nde deprem bölgesinin ihtiyacı olan malzemeleri üreten marangoz esnafını ziyaret ederek, bir süre görüştü ve çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

Vali Makas daha sonra beraberindekiler ile birlikte demirci ve sobacı esnaflar ile bir araya gelerek soba üretimi yapılan atölyeleri ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzincan’da her kesimden vatandaşın nasıl yardım ederim diyerek tek yürek olduğunu belirten Vali Makas; “Üreten esnaflarımızın da gece gündüz demeden, herhangi bir karşılık beklemeden depremzedeler için çaba sarf etmeleri taktire şayandır. Herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.