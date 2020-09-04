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Erzincan Enerya ile ısınıyor

ENERYA ERZİNCAN İL MÜDÜRÜ SERDAR KARACA

ERZİNCAN 04.09.2020, 07:55
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Erzincan Enerya ile ısınıyor

Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneyi doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturan Enerya, Erzincan’da 2020 yılı içinde altyapı çalışmaları için 18 Milyon TL’lik bir yatırım bütçesi ayırdı.

Enerya Erzincan İl Müdürü Serdar Karaca, büyüme odaklı, müşterilerine ve çalışanlarına değer katan, Türkiye’nin lider enerji markası olma vizyonu ve insanların yaşam konforunu artırma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Enerya olarak, hayata geçirilen inovatif projelerle doğal gaz sektörünün öncü ve lider markası olduklarını ifade etti.

Enerya Erzincan İl Müdürü Serdar Karaca, inovatif projelerin yanı sıra hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de teknolojiye yapılan yatırımlarla ulusal ve uluslararası pek çok alanda başarı gösterdiklerini ve sektördeki öncü rolünü pekiştirdiklerini kaydederek şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin abonemizi doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturuyoruz. Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye’de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Genel müdürlük ve 10 dağıtım bölgemizde yaklaşık 1000 çalışanımız var. Enerya olarak Erzincan’daki çalışmalarımıza 2007 yılında başladık ve bu çalışmalar neticesinde ilk yılın sonunda bin 63 haneyi doğal gaz konforuyla buluşturduk. O günden bugüne gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla Erzincan’da 941 km doğal gaz hattımız, 58 bin 611 abonemiz mevcut. Sürdürülebilir bir dünya için temiz enerjiye inanan bir kurum olarak, merkez ilçe dahil 6 ilçedeki 83 mahallede gaz konforunu yaşatırken buna ek olarak yeni dönemde 3 mahalleyi daha doğal gazla buluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Enerya olarak var olduğumuz tüm Enerya illerinde olduğu gibi Erzincan’da da sürdürülebilir bir şekilde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Pandeminin etkileri tüm dünyada devam ederken Türkiye’de yeni normalleşmeyle hızla dönmeye başlayan çarklarla birlikte biz de altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda da yılın ikinci döneminde İliç İlçesinde 3 mahalleyi doğal gaz konforuyla buluşturma hedefiyle ilerledik ve çalışmalarımıza devam ettik. Enerya olarak alt yapı çalışmalarımızda da belediyelerle dirsek teması içindeyiz. Artık şunu çok iyi biliyoruz ki pandemi sosyal hayatı etkilediği gibi ekonomileri de etkiledi. Ancak çarkların dönmesi için enerji olmazsa olmaz ve doğal gaz da temiz enerjinin en önemlilerinden. Dolayısıyla Enerya olarak 2020 yılı içinde Erzincan’da planladığımız altyapı çalışmaları için 18 Milyon TL’lik bir yatırım bütçesi planladık. Bu yatırımlarımızla da yılsonunda, 2007 yılında başladığımız Erzincan maceramızda toplamda yaklaşık 60.000 aboneyi doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz.”

Enerya olarak normalleşmeyle birlikte yılın ikinci yarısına hızlı başladıklarını ifade eden Enerya Erzincan İl Müdürü Serdar Karaca, “Diğer tüm Enerya illerinde olduğu gibi Erzincan’da da alt yapı çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kapsamda da Erzincan’ın Ulalar, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Geçit, Demirkent, Kavakyolu mahalleleri ile Merkez, Üzümlü, Refahiye, Çayırlı, Tarcan ve İliç ilçelerinin muhtelif mahallelerinde çalışmalarımıza başladık. Bu altyapı çalışmaları neticesinde 2020 için Üzümlü, Refahiye, Çayırlı ve Tercan ilçe merkezindeki yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçelerimizde yaklaşık 50 km yeni doğal gaz hattına kavuşmuş olacağız. Ana vizyonumuz gereği Enerya olarak her zaman ve her durumda vatandaşlarımıza daha iyi bir konfor sağlama arayışı içindeyiz. Bu bilinçle de iş süreçlerimizi şekillendiriyoruz. Dahası hem abonelerimiz hem de potansiyel abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyor, sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Abonelik, fesih ve fatura işlemlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden yapmalarını sağlıyoruz. Pandemi sürecinde ise çalışanlarımıza Kovid-19’dan kişisel korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Gaz açma, fatura okuma, satış ve yapım gibi işi gereği sahada çalışmak durumunda olan ekiplerimizde, çalışanlarımızın gerekli ekipmanla görevlerini yapmalarını sağlıyoruz. İnsanı odak noktamıza alarak Müşteri Hizmetleri Ofislerimizde hem çalışanlarımız hem de abonelerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Müşteri Hizmetleri Ofislerimizdeki çalışanlarımızın kullanımı için maske ve dezenfektan dağıtıyoruz, bu noktadan hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse, hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Abonelerimizin sağlığı için Müşteri Hizmetleri Ofislerindeki oturma alanlarında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu; aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenerek ilerleniyor. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor. Aynı zamanda abonelerimiz tüm abonelik işlemlerini online olarak da yapabiliyor, www.enerya.com.tr online işlemler sayfasından başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Abonelerimizin, abonelik sözleşmesi, binalarının önünde doğal gaz hattı olup olmadığını sorgulama, fesih işlemleri, talep ve şikayetleri görüntüleme, borç sorgulama, tahmini fatura hesaplama gibi pek çok işlemi web sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden yapmalarını sağlıyoruz. Özetle, evden çıkmak istemeyen abonelerimiz müşteri hizmetleri ofislerinde yapabildikleri çoğu işlemi, 444 8 429 no’lu çağrı merkezimizden veya www.enerya.com.tr online işlemler sayfasından gerçekleştirebiliyorlar. Hizmet verdiğimiz diğer illerimize kıyasla Erzincan, potansiyele göre konut dışı abonemizin en yüksek olduğu ilimiz. Şu anda Erzincan’da 3 bin konut dışı abonemiz bulunuyor. Hem temiz enerji hem de maliyet açısından avantajlı olduğu için kurumlar doğal gaz kullanımını tercih ediyor. Bu farkındalıkla da tüm bu kurumlar ile beraber çevreyi korurken, sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlıyoruz. Doğal gaz, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul ediliyor. Her zaman söylediğimiz gibi doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda alternatif ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine yılda ortalama 3.900 TL katkı sağlamak mümkün. Yaz aylarında olduğumuz için sıcak su ve mutfak kullanımı dışında doğal gazı az kullanıyor olabiliriz ancak kış aylarında oldukça fazla kullanıyoruz. Dolayısıyla Erzincan gibi soğuk bir iklimde olan bir şehir için doğal gaz kullanımıyla maliyet avantajına sahip olmak oldukça mümkün. Ayrıca doğal gaz kullanımı ile ortalama yüzde 65 enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Aynı zamanda şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki binalardaki ısı kayıpları verimliliği düşüren en büyük etken. Düzenli kombi bakımıyla enerji verimliliğini arttırmak mümkün. Ayrıca doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, evi mantolamak ve oda termostatı kullanmak tasarruf sağlama noktasında yardımcı olabilecek diğer önlemler arasında. Bunun yanında doğal gaz kullanımı sağlık için de oldukça önemli. Karbon içeriğinin düşük olması sebebiyle atmosferde sera etkisi oluşturan, insan sağlığına zararlı olan karbondioksit gazı emisyonu doğal gazda katı yakıtlara göre 1/2 oranında.” ifadelerine yer verdi.

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