Erzincan Emniyeti Erzincanlıların en güvendiği kurum

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kamu Kurumları Arası Vatandaş Memnuniyet Anketinde Erzincan il genelinde birinciliği göğüsledi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından dönemsel olarak gerçekleştirilen ve en son 30.09.2022 tarihinde yayımlanan vatandaş memnuniyet anketinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yüzde 91,81 memnuniyet skoru ile kamu kurumları arasında il birincisi oldu.

2021 yılı eylül ayından günümüze kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün; suç ve suçluyla etkin mücadele etmesi, resmi ekip personel ve sayılarının artması, polisin sokakta daha görünür hale gelmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı aktif mücadele etmesi, halk ile iletişimin güçlendirilmesi, vatandaşların ihbar, istek ve şikâyetlerine hızlı cevap verilmesi, toplum destekli polislik faaliyetlerinin artması neticesinde, memnuniyet skorunun yüzde 90’ların üzerine çıkmasında önemli bir etken olduğu bildirildi.