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Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi yeni dönem faaliyetlerine başladı

Erzincan İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminde lise gençliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlerine başladı.

ERZİNCAN 16.10.2021, 11:16
Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi yeni dönem faaliyetlerine başladı

Erzincan İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminde lise gençliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlerine başladı.

’Gençliğimiz Geleceğimizdir’ projesi çerçevesinde her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında düzenlenen mutabakatla Erzincan’daki ortaöğretim ve lise okulları belirli günlerde diyanet gençlik merkezinde misafir ediliyor.

Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri koordinatörlüğünce planlanan ve temel hedefi öğrencilerle tanışıp kaynaşmak olan ortaöğretim lise gençliği faaliyetlerinin yeni dönemde ilki, Vali Metin İlyas Aksoy ortaokulunun davet edilmesiyle gerçekleşti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve öğretmenlerinin takip ve alakaları, Erzincan İl Müftülüğü görevlilerinin de yoğun çalışmaları ile tüm sene boyunca yapılacak gençlik buluşmaları, nezih bir ortamda, çeşitli ikramların ve kaynaşma sohbetlerinin yapıldığı sıcak bir atmosferde, dönem boyunca çeşitli akademisyenlerin de davet edilerek öğrencilerle buluşturulması şeklinde devam edecek.

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