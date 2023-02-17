Erzincan, Cem’de birlik oldu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü çerçevesinde Ulalar Cemevinde Hızır-Birlik Cemi düzenlendi.

Düzenlenen cem törenine Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Ulalar Cemevi Başkanı Emir Ali Can, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cem töreninde Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı birer konuşma yaparak, tutulan oruçların, yapılan duaların ve paylaşılan lokmaların hak katında kabulünü niyaz ettiler. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmalarda, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunda canlarını siper eden kahraman ecdadımız rahmet minnet ve şükranla yad edildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Vekili Arabacı ve diğer konuşmacılar, deprem bölgesindeki depremzedelerin yaralarının sarılması için herkesin adeta sefer olduğunu belirtti.

Gülbenklerin söylenmesiyle devam eden Hızır - Birlik Cemi, semah dönülmesi ve duaların edilmesi ile sona erdi.