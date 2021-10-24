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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yükselişe geçti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP (University Ranking by Academic Performance), Türkiye sıralaması açıklandı.

ERZİNCAN 24.10.2021, 13:03
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yükselişe geçti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP (University Ranking by Academic Performance), Türkiye sıralaması açıklandı.

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan URAP tarafında yapılan açıklamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 413.53 puanla 121 devlet üniversitesi arasından 68. sıraya yükseldi.

EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 81. sırada yer almıştı.

Yayımlanan raporda 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasından da EBYÜ tüm kriterlerden aldığı 413.53 puanla 25. sıraya yükseldi.

EBYÜ, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasında 37. sırada yer almıştı.

Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı gibi kriterlerin yer aldığı sıralamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi puanını geçen yıla oranla 59.18 puan yükseltti. Bu yıl, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP, açıkladığı 2021-2022 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı.

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