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Erzincan Belediyesi yol genişletme çalışmalarını devam ettiriyor

Ana caddelerde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifleterek vatandaşların daha güvenli ve daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla şehrin kilit noktalarında yol genişletme çalışmaları gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, Uğurhan Tunçata Caddesi’nin 2. Etap yol genişletme çalışmalarını başlattı.

ERZİNCAN 18.11.2020, 16:14
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Erzincan Belediyesi yol genişletme çalışmalarını devam ettiriyor

Ana caddelerde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifleterek vatandaşların daha güvenli ve daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla şehrin kilit noktalarında yol genişletme çalışmaları gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, Uğurhan Tunçata Caddesi’nin 2. Etap yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Cadde de çalışmalar kapsamında eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekim işlemlerini tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve refüj çalışmalarını da bitirdikten sonra asfalt çalışmalarını başlattı.

350 metre uzunluğunda yapılacak olan genişletme çalışmasında cadde 14 metre genişliğe ulaşacak ve 4900 metre kare alan için 530 ton asfalt kullanılacak.
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