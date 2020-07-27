Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, özür diledi
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN, ÖZÜR DİLEDİ
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 24Erzincanspor TFF 2. Lig’e çıkmasının ardından meydanda yaptığı konuşmada “Cumhurittifakı” sözünün yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini ifade ederek özür diledi.
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Belediyesinin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak özür diledi. Başkan Aksun açıklamasında, "Değerli Erzincanlılar, şampiyonluk maçı sonrası meydanda yapmış olduğum konuşmamın, hemşehrilerim arasında yanlış anlaşıldığını görmüş bulunmaktayım. Orda yaptığım konuşmada “Cumhurittifakı” sözü, meydana iştirak eden il başkanlarını tanıtmak için kullanılmıştır. Ancak sözlerime başlarken “Erzincansporumuza emeği geçen” cümlesiyle başlamış olmam ve devamında bu sözleri söylemem halkımın yanlış anlamasına sebep olmuştur. Spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini en iyi bilen biri olarak bu başarının asıl mimarlarının Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm Erzincanlılara ait olduğunu çok iyi biliyorum. Bu düşüncelerle yanlış anlaşılmaya neden olduğum için kamu oyundan özür diliyordum" ifadelerine yer verdi.
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