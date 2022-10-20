Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “21.10.2022 Cuma günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; bölgemizde Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Geçerlilik periyodu 21.10.2022 saat 00.00 - 23.10.2022 saat 09.00” denildi.