banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 11 adet kitabın daha basımı gerçekleştirildi

Erzincan Barosu, pandemi süresinde ara verdiği meslek içi eğitim seminerleri yerine baro yayınlarına ağırlık vererek 11 adet kitabın daha basımını gerçekleştirdi.

ERZİNCAN 08.09.2021, 10:09
Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 11 adet kitabın daha basımı gerçekleştirildi

Erzincan Barosu, pandemi süresinde ara verdiği meslek içi eğitim seminerleri yerine baro yayınlarına ağırlık vererek 11 adet kitabın daha basımını gerçekleştirdi.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel eğitimine verdiğimiz önemin gereği olarak, 11 adet kitabın basımını gerçekleştirdik. Amacımız meslektaşlarımıza geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı sağlayabilmektir. Basımını gerçekleştirdiğimiz eserler;


1- Rüsvet, zimmet-irtikâp görevi kötüye kullanma


2- Tapu iptali ve tescil davaları


3- Malvarlığına karşı suçlar


4- İmar kanunu 18. Madde uygulamaları, itiraz ve dava yolları


5- Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yöntemleri


6- Avukatın öz-el kitabı


7- Ecrimisil, önalım ve zorunlu geçit hakkı davaları


8- İhtiyati haciz


9- İtirazın iptali davası ile tahsil davası


10- İstihkak davaları


11- Şikayet


12 aylık süre içerisinde, 44 adet kitabın basımını gerçekleştirerek meslektaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Erzincan Barosu’nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz. Samimiyetle belirtmeliyiz ki; tüm meslektaşlarımız ile birlikte Erzincan Barosu’nu ülkemizin örnek barolarından biri haline getirmenin vicdanı rahatlığı ve haklı gururu içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temınatıdır. Eserlerin faydalı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0