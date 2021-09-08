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Erzincan Barajında depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazi sulanıyor

Erzincan’da Gönye Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1991-1997 yılları arasında inşa edilen barajda depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

ERZİNCAN 08.09.2021, 11:06
Erzincan Barajında depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazi sulanıyor

Erzincan’da Gönye Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1991-1997 yılları arasında inşa edilen barajda depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.


Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıkta olan ve toprak gövde dolgu tipi olan barajın temelden yüksekliği 84 metredir. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9,927 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olan baraj içerisinde depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

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