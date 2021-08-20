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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa’ya atandı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

ERZİNCAN 20.08.2021, 09:12
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa’ya atandı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan Bursa’ya atanırken yerine vekâleten Cem Halil Mercimek getirildi.

Doğan, Vali Mehmet Makas’a veda ziyaretinde bulundu.

Birlikte görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarından dolayı Muammer Doğan’a teşekkür eden Vali Makas, yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Muammer Doğan’a Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Cem Halil Mercimek’te eşlik etti.

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