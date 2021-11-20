Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

MESAT Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Erkan, kentlerin tanıtımı ve sanata destek açısından festivallerin önemli olduğunu söyledi. 23 Kasım’a kadar sürecek festival hakkında bilgi veren Erkan şöyle konuştu:

"94 kişilik dev bir yürekle, bir ekiple gecemizi gündüzümüze katarak festival kapsamında 5 güne sığan 15 etkinlik ve 21 faaliyet hazırladık. Her birine bir bebeğe dokunur gibi yaklaştık. Bir çocuğa kucak açar gibi sarıldık. Bir yaşlıya hürmet eder gibi saygı gösterdik ve bu anlayışla sizlerin karşınıza geldik. Uluslararası çıktığımız bu yolda yardımımıza 118 ülke yetişti. 118 ülkeden 3 bin 148 kısa film başvurusu yapıldı. Bu durum bize ’Doğru yoldasınız, yürüyün.’ mesajıydı. Biz bu yolda şimdi sizlerin karşısında keyifli bir sınava başladık. Ruhunuzu daha da güzelleştirecek bu festival artık sizlere emanet."

Programda kısa film gösterimi yapıldı. Festivalde, toplam 118 ülkeden 3 bin 148 başvuru içerisinden 24 kısa film ön elemeyi geçerek finalde yarışacak. Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki filmler farklı gruplardan izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Program Barış Polat konseriyle sona erdi.