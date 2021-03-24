Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan “Ergan’da Kayak Zamanı” isimli projenin protokolü imzalandı.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu katıldı.

“Ergan’da Kayak Zamanı” projesiyle Ergan Kayak Merkezi’nin fiziki alt yapısının geliştirilmesi ve kış turizmine yeni bir ivme kazandırılmasıyla birlikte Erzincan’da kış turizminin canlandırılması hedeflenmekte.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte temin edilmesi planlanan kar üstü pist hazırlama aracı ile pistlerin daha etkin kullanılabilmesi, kar üstü pistlerin her zaman hazır halde bulundurulması ve kaliteli bir zemin oluşturulması planlanmakta. Toplam yatırım miktarı 2,1 milyon TL olan projenin 1,5 milyon TL’si KUDAKA tarafından sağlanacak.