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Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı
Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı’nda başladı.
ERZİNCAN 13.02.2022, 14:30
Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı’nda başladı.
2. Etap Snowboard Alpine Yarışlarına çeşitli illerden 239 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışların ilk gününde renkli görüntüler oluştu.
Yarışmalar gün 3 sürecek.