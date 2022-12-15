Ergan Dağı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ihalesi yine iptal

Ergan Dağında muğlakta kalan Ergan Dağı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ihalesi yeniden iptal edildi.

Ergan Dağı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi yapımı için; 28 Aralık 2021 tarihinde ihale yapılarak 21/01/2022 tarihinde 62.970.000,00 TL. bedel üzerinden sözleşme imzalandı. Ancak; 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan; 7394 sayılı kanunun 19. maddesi ile 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa eklenen geçici 6.madde hükümleri doğrultusunda 27/04/2022 tarihinde sözleşme feshedilerek, bahse konu iş tasfiye edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.08.2022 tarih ve 1422852 sayılı yazılarına istinaden 2022/815508 ihale kayıt numarası ile 08.09.2022 tarihinde tekrar ihaleye çıkıldı. Ancak işin yaklaşık maliyeti 129.849.752,64 TL olan ihaleye; tek firma katıldı ve yüksek bulunan 157.924.000,00 TL teklif vermesi nedeniyle yapılan ihale tekrar iptal edildi.

Yetkililer, Özel İdare tarafından inşaatın yaklaşık maliyetinin güncellenerek en kısa zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğünce ihaleye yeniden çıkılacağını kaydetti.