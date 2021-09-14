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Ergan Dağı Kış Turizm Merkezinde 18 adet yamaç ev yapılacak

Ergan Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde “Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor” projesi imza protokolü Vali Mehmet Makas, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

ERZİNCAN 14.09.2021, 12:59
Ergan Dağı Kış Turizm Merkezinde 18 adet yamaç ev yapılacak

Ergan Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde “Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor” projesi imza protokolü Vali Mehmet Makas, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

10 Milyon TL’ye mal olacak proje kapsamında; Ergan Dağı Kış Turizm Merkezinde 18 adet yamaç ev inşa edilerek, Ergan dağında yeni bir konaklama altyapısı oluşturulacak. Ayrıca proje kapsamında yapılacak günübirlik tesiste; idare yönetim merkezi, kafeterya, kayak malzemeleri kiralama yeri, telesiyej sandalye garajı alanları da inşa edilecek.

Vali Mehmet Makas, proje tamamlandığında kayak merkezinin yılın 12 ayı hizmet verme kapasitesine sahip olacağını ve turizme katkı sağlayacağını belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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