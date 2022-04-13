Erzincan’da “2021-2022 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı” yapıldı.

Uluslararası İlişkiler Birimi ve Erasmus Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıya Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Dincer, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Mayya Kabasakal, Erasmus Ofisi çalışanları ve Erasmus+ giden öğrenci adayları katıldı.

Toplantıda, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Mayya Kabasakal, Erasmus+ programı ile yurt dışına gitmeye hak kazanan öğrencilerimize, gidiş-dönüş süreçlerinde yapılacak tüm işlemler hakkında detaylı bilgiler verdi.