Enflasyon haziranda yüzde 78,6’ya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) yayınladı. 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,77 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %120,47 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %142,68, imalatta %120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %369,20 ve su temininde %81,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %126,06, dayanıklı tüketim malında %85,98, dayanıksız tüketim malında %111,81, enerjide %317,87 ve sermaye malında %85,65 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %6,33 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6,97, imalatta %6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,53 ve su temininde %6,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %6,07, dayanıklı tüketim malında %4,00, dayanıksız tüketim malında %5,05, enerjide %12,02 ve sermaye malında %6,27 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %45,19 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %49,59 ile giyim eşyası, %61,76 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %369,20, kok ve rafine petrol ürünleri %297,28, ham petrol ve doğal gaz %264,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,82 ile tütün ürünleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %24,94, ham petrol ve doğal gaz %11,29, basım ve kayıt hizmetleri %9,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.