En popüler bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep oldu

TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve 2021 yılında en çok kullanılan isimler açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

2021 yılında doğan bebeklere verilen cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim;

Erkek bebeklerde ilk sırada Yusuf ismi yer alırken sırasıyla Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras, Ali Asaf.

Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken sırasıyla Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül, Ecrin.