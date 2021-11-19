Emniyet ekipleri özel öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan’da bulunan özel öğrenciler, polisler ile bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne giderek özel öğrenciler ile buluştu. Düzenlenen etkinlik İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek ve beraberindekilerin bisiklet turu yapmasıyla başladı. Daha sonra şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara pasta ikram edildi. Düzenlenen programda çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Öte yandan sorumluluk çerçevesinde bu tür farkındalık faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.