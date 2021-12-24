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Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi

EBYÜ 15. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler tarafından “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verildi.

ERZİNCAN 24.12.2021, 11:14
Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi

EBYÜ 15. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler tarafından “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın başlayan konferansta Üniversite Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, uygulama ve araştırma merkezi hakkında katılımcıları bilgilendirerek, “Merkezimiz kuruluş amacına uygun olarak, toplumsal tarih bilincinin güçlenmesini amaçlamaktadır. Anadolu’da bir Dünya Üniversitesi özlüksüyle evrensel ve manevi değerler ile yoğurup, öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirirken tarihi ve değerleri konusunda donanımlı bireyler haline getirmek en büyük amacımızdır” ifadelerini kullandı.

Konferansın konuşmacı olan Atilla Güler, Kafkas İslam Ordusu Harekâtının sadece o dönemde siyasi ve askeri görevleri getirmesi için icra edilmiş bir askeri harekat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Kafkas Ordusu’nun o bölgede icra ettiği askeri harekat, bu uğurda akıtılan kanlar, yürütülen siyasi çabalar bugün farklı topraklarda yaşayan kahraman Türk Milleti’nin 103 yıldan beri birbirinden kopmayan sonsuza kadar devam edeceğini bütün dünyaya ilan ettiren, kardeşliğin temel harcı ve sönmeyecek ateşi olacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

Kafkas İslam Ordusu’na ulaşana kadar siyasi gelişmelere değinen Güler, Kafkasya Bölgesinin tarihi ve stratejik önemi, Berlin Konferansı ve Kafkasya’da yaşanan gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Kafkasya, Bolşevik İhtilali ve sonrasında Kafkasya, Kafkas İslam Kolordusunun kuruluşu ve nedeni, Kafkas İslam Kolordusunun muharebeleri, Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi ve yaşanan gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program sonunda Rektör Levent, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin Karadağ ve Suşa’ da yapmış olduklarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşılmasına vesile olan Güler’e tarihe ve günümüze ışık tutan bilgilerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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