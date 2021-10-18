Bazı göçmen kuş türlerinin, "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan’daki Ekşisu Sazlığında biyolojik çeşitlilik izleme çalışması yapıldı.

DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ulusal öneme haiz Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanında biyolojik çeşitlilik izlemesi ve kuş gözlemi çalışması yapıldı. İzleme çalışmaları Erzincan İl Şube Müdürü Kadir Kahraman, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Erol Ersin Özek ve Harita Mühendisi Özgür Akçay tarafından gerçekleştirildi.

Erzincan’daki sazlıkta yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği sayesinde bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi.

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 13 yıl önce "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilen bölge, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor.

Kuş türlerinin her geçen gün arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi.