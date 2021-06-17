Ekşisu Mesire Alanı çevresi drone ile ilaçlanıyor

Ekşisu Mesire alanı çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan Belediyesi, yaz mevsiminin en önemli sorunlarının başında gelen sivrisineklerle mücadele için özellikle sazlık alanlardaki larvayla savaşta teknolojinin olanaklarından faydalanıyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, insan gücünün yetişemediği sulak alan ve sazlık gibi noktalarda drone yardımıyla ilaçlama yaparak, vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmede teknolojiden de faydalanıyor.

Sazlık alanlarda larvayla savaşta kullanılan dronelere yükü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek.