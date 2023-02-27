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Ekonomik güven endeksi 99,1 oldu
Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.
ERZİNCAN 27.02.2023, 10:20
Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.
Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 azaldı
Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 arttı
Tüketici güven endeksi ise yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.