Ekipler kardan yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 2 aylık bebek için seferber oldu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mezrada hastalanan 2 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan merkeze 100 kilometre Refahiye ilçesi merkezine ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkancı köyü Yağmurtepe mezrasında ateş ve idrar yollarında iltihap sıkıntısı ile rahatsızlanan Hasan Balkış’ın 2 aylık bebeği Yamaç Balkış’ın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri yetişti.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden destek talebinde bulundu. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik çalışma yaparak yolu ulaşıma açtı. Sağlık görevlileri, traktörle mezranın girişine getirilen bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Bebek daha sonra ambulansla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.