Eğitim Fakültesinde online mezuniyet heyecanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet heyecanını çevrimiçi olarak yaşadı.

2020-2021 akademik yılı içerisinde yaşanan pandemi dolayısıyla Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tavsiyesi ve üniversite senatosunun aldığı kararlar sonucunda derslerin çoğunluğunda uzaktan eğitim kararı alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde, mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler için çevrimiçi mezuniyet törenleri başladı.

Eğitim Fakültesinde zoom üzerinden mezuniyet töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, bölüm başkanları, akademik personel, öğrenciler ve aileler katıldı.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Önce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği Bölümlerinin ayrı olarak zoom üzerinden gerçekleştirdikleri mezuniyet törenlerinde Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, bölüm başkanları, bölüm öğretim elemanları, dereceye giren öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan, sanal ortamda da olsa öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmanın mutluluğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Öğrencilere hedef ve amaçları doğrultusunda hareket etmeleri konusunda tavsiyelerde de bulunan Kağan, mezun öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı, birlik ve bütünlüğü esas alan, ahlak erdemlilik ve dürüstlüğü hayatları boyunca taşıyacakların inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından program, öğrenci fotoğrafları ve bölüm tanıtımlarından oluşan slayt gösterileri ve mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.