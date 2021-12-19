EGC’de Sarıkaya’yı kınadı

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Muharrem Sarıkaya’nın yaptığı hareketin affedilmez olduğunu açıkladı.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, canlı yayında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile program yaparken İHA muhabiri gazeteci Ahmet Demir’e Türkiye’nin gözü önünde Muharrem Sarıkaya’nın yaptığı hareketin affedilmez olduğunu belirterek kınadı.

Koşan yayınladığı mesajında, “Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses teknikerine tokat attığı görüntüleri üzüntü ile izlemiş bulunuyorum. Meslektaşımıza meslektaşımız diyemeyeceğim Sarıkaya tarafından yapılan bu hareketi şiddetle kınıyorum.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, Gaziantep’te canlı yayın esnasında işini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısını kınıyoruz ve meslektaşımıza desteğimizi belirtiyoruz. Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve “gazeteci” olarak tanımamakla birlikte sessiz kalan tüm kesimlere de tepkimizi ortaya koyuyoruz” ifadelerine yer verdi.