EBYÜ’ye 2023 yılında dev bütçe

Üniversite bütçelerinin de görüşüldüğü meclis genel kurulunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 2023 yılı merkezi yönetim bütçesi 320 milyon TL’den 776 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bütçe görüşmeleri ile alakalı olarak AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemizin 2022 yılı için 320 milyon TL civarında belirlenmiş bütçesi, 2023 yılı için artırılarak yaklaşık 776 milyon TL olarak kabul edilmiştir. Üniversitemize ve Erzincan’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.