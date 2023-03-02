EBYÜ’lü 8 öğrenci depremde vefat etti
6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.
6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan olan ve çevresindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 8 öğrencisi vefat etti.
Vefat eden öğrencilerin adları şöyle:
Fatma Arslan - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)
Gözde Artuç - Adıyaman (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik)
Serdar Kaplan - Adıyaman (Refahiye MYO, Posta Hizmetleri)
Gökçe Coşkun - Gaziantep (İİBF, Finans ve Bankacılık)
Didem Seda Çolak - Hatay (Sağlık Hizmetleri MYO, Acil Durum ve Afet Yönetimi)
Umut Sakım - Hatay (Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)
Gamze Tel - Kahramanmaraş (Tercan MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık)
Mehmet İnal - Malatya (Üzümlü MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik)