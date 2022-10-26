EBYÜ’den 3 akademisyen En Etkili Bilim İnsanları listesinde

Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan “Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı” listesinde EBYÜ’den 3 öğretim üyesi yer aldı.

Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı araştırmada bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Bilimsel makalelerin atıf oranlarının yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmada bilim insanlarının h-indeksi yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak sıralama yapıldı.

Türkiye’den de birçok bilim adamının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, bu yıl listede Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan ile Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Türkeş yer aldı.