EBYÜ’de “Uluslararası Öğrencilerle Buluşma” toplantısı gerçekleştirildi

EBYÜ’de “Uluslararası Öğrencilerle Buluşma” toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Dincer, TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Akif Ayvaz, Uluslararası Öğrenci Ofisi üyeleri Öğr. Gör. Nihan Çeliker, Öğr. Gör. Aycan Yıldız Yılmaz ve Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini almakta olan uluslararası öğrencileri katıldı.

Yurt dışından uluslararası öğrenci süreçleriyle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Dincer yaptığı sunumda öğrencilere uluslararası öğrenci alım süreçleri, uluslararası öğrenciler için hazırlanan yeni internet sitesi ve yapım aşamasında olan yeni ofis ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra sunum yapan Uluslararası Öğrenci Ofisi üyeleri Öğr. Gör. Nihan Çeliker, öğrencilere başvuru ve kayıt süreçleri hakkında bir bilgiler verirken toplantıda son olarak sunum yapan TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Akif Ayvaz da TÖMER’deki eğitim sistemiyle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Toplantı soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.