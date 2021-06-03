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EBYÜ’de tenis kursu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.

ERZİNCAN 03.06.2021, 07:07
EBYÜ’de tenis kursu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.

Kurstan Tenis Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak yararlanacağı kaydedilerek, “Tenis kurs saati: ayda 8 saat. Tenis kurs ücreti: aylık 200 TL. Tüm yaş grupları kayıt olabilir. Uzman antrenör eşliğinde verilecektir. Kurs Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecektir.” bilgilerine yer verildi.
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