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EBYÜ’de tenis kursu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.
ERZİNCAN 03.06.2021, 07:07
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.Kurstan Tenis Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak yararlanacağı kaydedilerek, “Tenis kurs saati: ayda 8 saat. Tenis kurs ücreti: aylık 200 TL. Tüm yaş grupları kayıt olabilir. Uzman antrenör eşliğinde verilecektir. Kurs Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecektir.” bilgilerine yer verildi.