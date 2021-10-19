EBYÜ’de “Hobilerinizi İşe Çevirin” ve Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği bilgilendirme programları yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “Hobilerinizi İşe Çevirin” konulu bilgilendirme toplantısı ile Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

EBYÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi katkıları ile “Hobilerinizi İşe Çevirin” konulu Avrupa Birliği (AB) gençlik projesi özelinde AB Gençlik Projeleri ile alakalı öğrencilerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında ülkemizde bulunan Polonya, Romanya, Yunanistan ve Slovakya uyruklu katılımcıların eşliğinde bir sunum yapıldı. Ardından öğrencilerin katılımı ile soru cevap şeklinde devam eden toplantıda öğrencilerin AB Gençlik Projeleri hakkında merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.

“Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Bilgilendirme toplantısı yapıldı”

Toplantı Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, gerçekleştirildi. Toplantıda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Öğr. Gör. Mayya Kabasakal, öğrencilere Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgileri içeren bir sunum yaptı.

Kabasakal sunumunda çeşitli fotoğraf ve videolarla Erasmus kapsamında yurt dışında bulunan öğrencilerin deneyimlerini ve yine Erasmus Staj hareketliliği kapsamında Danimarka’dan Erzincan’a gelen öğrencilerin deneyimlerini aktararak Erasmus hareketliliği hakkında bilgilendirdi.