EBYÜ’de çevrim içi kurs tamamlandı

“Sıfır Enerjili Binaların (ZEB) Yüksek Performanslı Yapı Kabuğu Tasarımı, İç Ortamın Kalitesinin İzlenmesi” çevrim içi kurs tamamlandı.

Salento Üniversitesi İnovasyon Mühendisliği Bölümü (İtalya) ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün ortak çalışmalarıyla düzenlenen ve moderatörlüğü Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Celen tarafından yapılan “Sıfır Enerjili Binaların (ZEB) Yüksek Performanslı Yapı Kabuğu Tasarımı, İç Ortamın Kalitesinin İzlenmesi” adlı 8 saatlik ücretsiz çevrim içi kurs tamamlandı.

Sıfır enerjili binalar alanında bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturma amacıyla yapılan kurs, Dr. Cristina Baglivo tarafından verildi. Kurs hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kurnuç Seyhan: “Tüketilen toplam enerjinin büyük bir oranı binalarda kullanıcı konforunu sağlamak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gereksinimleri için kullanılmaktadır. Enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binalarda enerji verimliliğinin arttırılması birçok ülkenin hedefinde yer almakta ve son yıllarda önemi artan neredeyse sıfır enerji bina sistemlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu alanda farkındalık oluşturmak ve bilgi paylaşımı yapmak amacıyla böyle bir kurs düzenlendi” dedi.