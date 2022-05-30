EBYÜ’de “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Askeri Marşları” temalı etkinlik gerçekleşti.

Bahar şenlikleri dahilinde EBYÜ’de “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Askeri Marşları” temalı etkinlik gerçekleşti. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen program, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. İgbal Orujov ve Öğr. Gör. Taravat Orujov tarafından verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konserde katılımcılara ilk önce Azerbaycan’ın tarihi geçmişinden ve müziğin Azerbaycan’daki tarihi gelişiminden bilgiler verildi. Azerbaycan askeri marşlarının da çalındığı programda Marş müziği ve Azerbaycan’da marş türünün temelinden bahsedildi.