EBYÜ’de 2020-2021 öğretim yılı tamamlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sağlanan “Etkileşimli Uzaktan Kampüs Sistemi” ile Ü2020-2021 öğretim yılı, tamamlandı.

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanılan rapora göre kampus sistemine öğrenci bilgi sistemindeki tüm veriler senkronize bir şekilde entegre edildi. Eğitim ve içerik yönetimi, sanal sınıf, sınav merkezi, dijital kitap, kurumlar eğitim yönetimi gibi bileşenlerin yer aldığı sistemde üniversitedeki 12 fakülte, 3 yüksekokul, 12 MYO, 3 enstitü ile birlikte 216 bölüm, 440 birim, 765 ders, 24316 öğrenci ve 963 öğretim elemanı yer alırken; UZEM tarafından 109 bin 657 canlı ders yapılıp, ilgili sisteme 87 bin 828 doküman içeriği yüklendi. Aynı sistem üzerinden öğrencilere 15in 455 bin ödev verildi ve 15 bin 1 sınav yapıldı. Son olarak raporda uzaktan eğitim sürecinde kullanıcılardan gelen 5bin 205 destek talebinin 5 bin 101’i (%98) yanıtlandığının bilgisi yer aldı.