EBYÜ’de 10 Kasım “Atatürk’ün Sevdiği Türküler” konseri verildi

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü münasebetiyle Eğitim Fakültesi tarafından 10 Kasım “Atatürk’ün Sevdiği Türküler” konseri programı düzenlendi.

EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan konserde öğretim elemanı Caner Killik şefliğinde Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan katkılarından dolayı Caner Killik’e çiçek ve hediye takdiminde bulundu.