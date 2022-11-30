EBYÜ, URAP dünya sıralamasında 3 bin üniversite arasında yer aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-2023 dünya sıralamasında başarı göstererek totalde 156,44 puan alarak 2 bin 424’ncü sırada yer aldı.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-2023 dünya sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi bulunan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı.

Üniversiteler 2021’de ürettikleri makale sayısı ile 2021’den geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

Tüm bileşenleriyle "Sürdürülebilir Gelişim" hedefiyle önemli bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği EBYÜ, 2 bin 424’ncü sırada yer aldı.

En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye’den 118 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı.