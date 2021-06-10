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EBYÜ ile Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi arasında işbirliği protokolü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Kazakistan T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi arasında Güzel Sanat Resim Alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol için çevrimiçi toplantı yapıldı.

ERZİNCAN 10.06.2021, 07:20
EBYÜ ile Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi arasında işbirliği protokolü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Kazakistan T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi arasında Güzel Sanat Resim Alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol için çevrimiçi toplantı yapıldı.

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya Kazakistan T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi, Resim Fakültesi Dekanı ; Bauyrzhan Baidilda, Bölüm Başkanı; Alibay Bapanov ve öğretim üyeleri; Bolat Turgynbay, Serik Agatayev, İdari personellerden ; Gulnara Gizatova, Bakytzhan Turdaliyeva, ve Uluslararası İlişkiler Biriminden; Zhanat Daliyeva katılırken; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi adına; Güzel sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, Güzel Sanatlar Fakültesi adına Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi. Alparslan Akpınar, Dr. Öğr. Üyesi. Ayla Birinci ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlileri; Güneş Demir İle Şeyda Tanoğlu katıldı.

Uluslararası İlişkililer biriminden Aigerim Serdaliyeva‘nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda; iki üniversite arasında protokol öncesi, ders içerikleri, bölümlerin akademik ve fiziki koşulları üzerine sunumlar yapıldı. Çift diploma anlaşması ve öğrenci değişimine ilişkin sorular yanıtlandı.
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